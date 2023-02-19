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جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) شاغرة ومشغولة بغير السعوديين، وترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معيد.
2- محاضر.
3- أستاذ مساعد.
4- أستاذ مشارك.
5- أستاذ.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الرياضيات.
– العلوم الطبية (التمريض).
– اللغة الإنجليزية.
– العقاقير.
– الإسعاف والطوارئ.
– التغذية الإكلينيكية.
– العلاج التنفسي.
– العلاج الطبيعي.
– طب نووي-أشعة سينية-أشعة مقطعية.
– أشعة سينية-أشعة مقطعية.
– التثقيف والتعزيز الصحي.
– المعلومات الصحية.
– الوبائيات.
– هندسة صناعية.
– إدارة الطاقة.
– هندسة الإنشاءات.
– تشييد المباني.
– التصميم الداخلي.
– تقنية وأمن المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب الآلي والشبكات.
– علم الحيوان-علم الأحياء الدقيقة-علو النبات.
– إدارة الأعمال-إدارة السياحة والفندقة.
– التسويق والتجارة الإلكترونية.
– المالية والأعمال المصرفية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– آثار.
– الصحافة والنشر الإلكتروني.
– الأدب الإنجليزي.
– فقه-أصول فقه.
– فقه.
-أصول فقه.
-الحديث وعلومه.
– قانون مدني.
– قانون إداري-مالي-جنائي.
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– تمريض.
– إدارة أعمال.
– مناعة.
– الأدب الإنجليزي – لغويات تطبيقية.
– رياضيات بحته.
– تقنية الأشعة التشخيصية.
– تمريض أطفال.
– تكنولوجيا البناء.
– علم تصنيف النبات.
– ريادة الأعمال.
– مالية شركات.
– Business Analytics.
– التسويق والتجارة الإلكترونية.
– فقه.
– القانون الإداري.
– القانون المدني.
– تقنية الهندسة الكيميائية.
– تقنية الهندسة الكهربائية.
– تقنية الهندسة الميكانيكية.
– علم الحيوان.
– تمريض نفسي وعقلي.
– جبر.
– الأمراض الباطنية.
– علم التشريح البشري.
– وقاية الأسنان.
– إصلاح الأسنان.
– علوم الاستعاضة.
– جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص.
– الصيدلة السريرية.
– الكيمياء الصيدلانية.
– علوم الأدوية والسموم.
– المعلوماتية الصحية.
– التمريض.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية.
– الرياضيات.
– علوم الأحياء.
– إدارة الأعمال.
– الصحافة والإعلام.
– الآثار.
– الشريعة.
– القانون.
– الجراحة.
– طب الباطنة-طب شرعي.
– طب الأطفال.
– طب النساء والتوليد.
– التشريح.
– علم وظائف الأعضاء.
– الكيمياء الحيوية الطبية.
– أحياء دقيقة والطفيليات الطبية.
– علم الأمراض.
– الأدوية السريرية.
– علاج الجذور وعصب الأسنان.
– إصحاح الأسنان.
– جراحة الوجه والفم والفكين.
– الاستعاضة السنية.
– الصيدلانيات.
– صيدلة سريرية-ممارسة صيدلية.
– الكيمياء الصيدلة.
– الأحياء.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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