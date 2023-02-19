جامعة جازان تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) شاغرة ومشغولة بغير السعوديين، وترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- معيد.

2- محاضر.

3- أستاذ مساعد.

4- أستاذ مشارك.

5- أستاذ.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الرياضيات.

– العلوم الطبية (التمريض).

– اللغة الإنجليزية.

– العقاقير.

– الإسعاف والطوارئ.

– التغذية الإكلينيكية.

– العلاج التنفسي.

– العلاج الطبيعي.

– طب نووي-أشعة سينية-أشعة مقطعية.

– أشعة سينية-أشعة مقطعية.

– التثقيف والتعزيز الصحي.

– المعلومات الصحية.

– الوبائيات.

– هندسة صناعية.

– إدارة الطاقة.

– هندسة الإنشاءات.

– تشييد المباني.

– التصميم الداخلي.

– تقنية وأمن المعلومات.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب الآلي والشبكات.

– علم الحيوان-علم الأحياء الدقيقة-علو النبات.

– إدارة الأعمال-إدارة السياحة والفندقة.

– التسويق والتجارة الإلكترونية.

– المالية والأعمال المصرفية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– آثار.

– الصحافة والنشر الإلكتروني.

– الأدب الإنجليزي.

– فقه-أصول فقه.

– فقه.

-أصول فقه.

-الحديث وعلومه.

– قانون مدني.

– قانون إداري-مالي-جنائي.

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الميكانيكية.

– تمريض.

– إدارة أعمال.

– مناعة.

– الأدب الإنجليزي – لغويات تطبيقية.

– رياضيات بحته.

– تقنية الأشعة التشخيصية.

– تمريض أطفال.

– تكنولوجيا البناء.

– علم تصنيف النبات.

– ريادة الأعمال.

– مالية شركات.

– Business Analytics.

– التسويق والتجارة الإلكترونية.

– فقه.

– القانون الإداري.

– القانون المدني.

– تقنية الهندسة الكيميائية.

– تقنية الهندسة الكهربائية.

– تقنية الهندسة الميكانيكية.

– علم الحيوان.

– تمريض نفسي وعقلي.

– جبر.

– الأمراض الباطنية.

– علم التشريح البشري.

– وقاية الأسنان.

– إصلاح الأسنان.

– علوم الاستعاضة.

– جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص.

– الصيدلة السريرية.

– الكيمياء الصيدلانية.

– علوم الأدوية والسموم.

– المعلوماتية الصحية.

– التمريض.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– الرياضيات.

– علوم الأحياء.

– إدارة الأعمال.

– الصحافة والإعلام.

– الآثار.

– الشريعة.

– القانون.

– الجراحة.

– طب الباطنة-طب شرعي.

– طب الأطفال.

– طب النساء والتوليد.

– التشريح.

– علم وظائف الأعضاء.

– الكيمياء الحيوية الطبية.

– أحياء دقيقة والطفيليات الطبية.

– علم الأمراض.

– الأدوية السريرية.

– علاج الجذور وعصب الأسنان.

– إصحاح الأسنان.

– جراحة الوجه والفم والفكين.

– الاستعاضة السنية.

– الصيدلانيات.

– صيدلة سريرية-ممارسة صيدلية.

– الكيمياء الصيدلة.

– الأحياء.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا