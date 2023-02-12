جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد وصوله إلى المباراة النهائية وخسارته أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-3.

وحرص لاعبو ريال مدريد على إقامة ممر شرفي للاعبي الأزرق على أداؤهم المميز في المباراة النهائية.

الهلال يُبدع في النهائي

وسجل لـ الريال في الشوط الأول كل من فينسيوس جونيور وفالفيردي في الدقيقتين الـ13 والـ18 ثم سجل موسى ماريجا هدف تقليص الفارق لـ الهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، سجل الريال الهدفين الثالث والرابع عبر بنزيما وفالفيردي في الدقيقتين الـ54 والـ58 ثم أضاف الأزرق الهدف الثاني عبر الأرجنتيني فييتو بالدقيقة الـ64.

ونجح الريال في إضافة الهدف الخامس عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة السبعين، ثم قلص فييتو الفارق محرزًا الهدف الثالث لـ أزرق الرياض بالدقيقة الثمانين.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب مولاي الأمير عبدالله في مدينة الرباط المغربية.