جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية

حمّل بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تأزم الوضع في بلدة حوارة، في إشارة إلى دعمه اليمين المتطرف.

أنت المسؤول

وقال جانتس، وهو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لنتنياهو، خلال خطاب في الكنيست: “أنت المسؤول عن اشتعال الوضع في حوارة أمس”، وفقًا للقناة 12 العبرية.

وتابع وزير الاحتلال الإسرائيلي: يجب على جنود الجيش ملاحقة مشعلي الحرائق والذين ما تجرأوا على فعل ذلك لولا حمايتك لمن يحرضهم، وذلك في إشارة إلى التحريض الذي يمارسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

هجوم المستوطنين على قرى نابلس

واستشهد شاب، مساء اليوم الأحد، خلال تصدي الفلسطينيين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.

كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال تصديهم لاقتحام أكثر من 200 مستوطن قرية بورين، جنوب نابلس.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي والمعدني، وألقوا زجاجات حارقة على منازل المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم في أطراف القرية.

شهيد وإصابات

وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ عصر أمس إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن شهيد وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المستوطنين أضرموا النار في 30 منزلًا فلسطينيًّا في حوارة و25 مركبة.