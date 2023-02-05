جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ اليوم الأحد.
وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل جدول الأسبوع الثامن عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).
ومن المقرر أن تكون آخر الإجازات المطولة هي إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.
أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.
جداول الحصص اليومية لمراحل #التعليم العام للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط: https://t.co/YeHOrNqlcd
إضافة لبث مباشر عبر #قنوات_عين من الساعة 7:00 صباحاً، أو عبر اليوتيوب:https://t.co/wUKaD6hqK5 أو #منصة_مدرستي
— قناة عين (@iEN_tv) February 4, 2023