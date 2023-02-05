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على قناة عين التعليمية

جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل

2023-02-05 الساعة 10:16
جدول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ اليوم الأحد.

البث المباشر

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.

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ويمكن الاطلاع على تفاصيل جدول الأسبوع الثامن عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

الإجازة المطولة

ومن المقرر أن تكون آخر الإجازات المطولة هي إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.

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