Icon

شركة مطارات جدة تعلن توفر وظائف للعمل في جدة Icon جراحة دقيقة لاستئصال ورم نادر يزن 2.5 كيلو بالجوف Icon جراحة دقيقة تعيد الحركة لمريض بمتلازمة ضغط الوريد الحرقفي بالرياض Icon بدر رجب يزين سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم Icon بدء التقديم على وظائف موسم رمضان بالحرمين الشريفين Icon وظائف بـ شركة تطوير للخدمات التعليمية TALEMIA Icon انتهاء تنفيذ مشروعي محطة المعالجة وخطوط وشبكات الصرف الصحي بعقيق الباحة Icon انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني Icon سارق المركبات في قبضة الشرطة بالجوف Icon طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة عند 2 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

جراحة دقيقة تعيد الحركة لمريض بمتلازمة ضغط الوريد الحرقفي بالرياض

2023-02-05 الساعة 12:07
جراحة دقيقة تعيد الحركة لمريض بمتلازمة ضغط الوريد الحرقفي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح فريق طبي من قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في علاج حالة نوعية لمريض شاب عانى من متلازمة ضغط الوريد الحرقفي المعروفة بمتلازمة (ماي-ثيرنر) مما تسبب في حدوث تجلط وريدي كامل للساق وانتفاخات وآلام حادة تمنعه من الحركة والوقوف لدرجة تؤثر على تروية الساق أحياناً.

وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري الأشعة التداخلية الدكتور يحيى العسيري؛ باستخدام القسطرة الوريدية حيث تم علاج الجلطة و تركيب دعامة وريدية لفتح أوردة الساق بنجاح.

قد يهمّك أيضاً
Img

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة بـ 1 مئوية

Img

التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة

تقنيات الأشعة التداخلية

وأوضح د. العسيري؛ أن تقنيات الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة تحت استرشاد الأشعة الصوتية و الفلوروسكوبية من أحدث الطرق العلاجية؛ حيث يتوفر العديد من تقنيات العلاج ومنها فتح الوريد المتجلط ووضع الدعامات إن لزم الأمر ، ويتم الوصول لتلك الأوردة من خلال فتحة دقيقة بالجلد لا تتجاوز بضع ملمترات و لا تترك علامات جراحية على الجلد.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر نقلة نوعية في طرق العلاج الحديثة كونه أكثر أمانًا و أقل مضاعفات من الجراحة التقليدية و أقل فترة تنويم بالمستشفى .

وتعد متلازمة ضغط الوريد الحرقفي أو ما يعرف بمتلازمة (ماي-ثيرنر) هي عبارة عن ركود الدم في الوريد الحرقفي أو تجلطه بسبب ضغط الشريان فوقه مباشرة مما تسبب تورمات وآلام شديدة في الساق وتمدد التجلط في كامل أوردة الساق والحوض ، وتمثل هذه المتلازمة حوالي ٢٪ من الاضطرابات الوريدية وتكون أكثر شيوعا ثلاث مرات عند النساء مقارنة بالرجال وعادة ما تظهر في العقد الثاني إلى الرابع من العمر.

وضم الفريق الطبي بقيادة رئيس الفريق د. يحيى العسيري وبمشاركة د. محمد شراحيلي بالإضافة إلى أخصائيي الأشعة زيد خطاب ، حسن الموسى ، بندر الشهري ومن التمريض مها السميري .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية...
الرياضة

الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية...

الرياضة
مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة...
تقارير

مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة...

تقارير
مباراة الهلال والوداد تحسم مصير رامون دياز
الرياضة

مباراة الهلال والوداد تحسم مصير رامون دياز

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
زرع شريحة دماغية لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج
تكنولوجيا

زرع شريحة دماغية لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج

تكنولوجيا
سببان وراء فوز العراق ضد اليمن بخماسية
الرياضة

سببان وراء فوز العراق ضد اليمن بخماسية

الرياضة
لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات...
العالم

لوموند تفجر مفاجأة: فرنسا لا تمتلك دبابات...

العالم
وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”
السعودية اليوم

وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”

السعودية اليوم