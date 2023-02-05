جراحة دقيقة لاستئصال ورم نادر يزن 2.5 كيلو بالجوف

نجح فريق طبي مختص في علاج الأورام بمنطقة الجوف من استئصال ورم يفوق 2 كجم من مريضة خمسينية في عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت الصحة في الجوف أن أطباء الجراحة وأورام الثدي والغدد الصماء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا بالتعاون مع أطباء برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، استقبلوا حالة لمريضة تعاني من ألم في الصدر مع وجود تورم ، وتم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكد وجود ورم في الصدر بمنطقة الثدي وتسبب لها بمعاناة مؤلمة, بالإضافة إلى الحجم الكبير الذي خلفه لها في منطقة الصدر.

جراحة نادرة

وأكد الفريق الطبي أنه تم التنسيق مع التخصصات الأخرى لإجراء العملية واستئصال الورم ، وتم إدخال المريضة لغرف العلميات واستئصال الورم الذي يزن 2.5 كيلو ، ونقل المريضة بعدها لقسم التنويم لإكمال البرنامج العلاجي مع الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

وبين الفريق الطبي أن هذا الورم يعد من الأورام النادرة جداً والسريعة في النمو ويشكل مخاطر توسعية كبيرة في الجسم.

يذكر أن الفريق الطبي أتم عمل 164 حالة استئصال أورام كبيرة خلال السنتين الماضية, وأكثر من 100 عملية صغيرة ومعاينة أكثر من 1000 مريض.