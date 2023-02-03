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جستنيه ينتقد بعض الإعلاميين النصراويين

2023-02-03 الساعة 2:22
جستنيه ينتقد بعض الإعلاميين النصراويين
المواطن - فريق التحرير

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انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بعض الإعلاميين النصراويين، وطالبهم بتغيير طريقتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل تطور الكرة السعودية.

https://mobile.twitter.com/sport24_tv/status/1621216631241187329

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تعليق جستنيه

وقال جستينه: “كثيرًا نختلف أنا وزملائي، لكن يجب أن يكون هناك فكر حضاري، وأنه عندما نشاهد لاعبًا تجدد له، لم ننس أن له دورًا سابقًا في نادي النصر“.

وأضاف: “بعض الأشخاص لا يغيرون الفكرة التي يضعوها في رأسهم، وكل يومين أو ثلاثة يدخل تويتر ويتحدث عن الأمر، ولا يكون كلامه لأنه من حقه الدفاع على النادي”.

عدنان جستنيه
جستنيه

انتقاد بعض الإعلاميين النصراويين

وأضاف جستنيه خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية: “بعض الإعلاميين النصراويين، إذا لم يكن الأغلبية يتبعون قاعدة إذا أنا ما فرحت ما أترك غيري يفرح.. وهذه القاعدة يجب أن تتغير لأنها ليست في صالحهم”.

كريستيانو رونالدو - النصر
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

واختتم جستنيه، تصريحاته قائلًا: “افرح يا أخي واترك غيرك يفرح لك، ورأينا عندما تعاقد النادي مع لاعب كبير، جميعنا فرحنا، لأننا نحتاج أن نرى الكرة السعودية في تطور؛ ويمثلها العالمي”.

وكان العالمي قد نجح في حسم صفقة تاريخية بالميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر حتى عام 2025، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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