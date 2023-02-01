ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 31 يناير.
أمر ملكي : ترقية 148 عضوًا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة دخول العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج
وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى
منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية
تقلبات جوية حتى الجمعة: تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج
الحياة الفطرية : توقفوا عن إطعام قرود البابون
حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية
حريق يودي بحياة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في القريات
اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب