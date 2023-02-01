Icon

ضبط 3 مقيمين تسولوا بشكل مباشر في المدينة المنورة Icon جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء Icon العثور على أول ورشة من العصر الحجري في إفريقيا Icon نجم الهلال يفكر في الرحيل إلى الدوري البرازيلي Icon توقعات بانخفاض ملموس لدرجات الحرارة في الرياض نهاية الأسبوع Icon لقطات لـ افتتاح فيا الرياض أفخم وأرقى المناطق الترفيهية Icon سببان وراء تعثر انتقال نجم المغرب لـ برشلونة Icon القنوات الناقلة لحفل ليلة صوت الأرض Icon اتجاه لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي Icon لفتة إنسانية من يوتيوبر شهير تعيد البصر لـ 1000 أعمى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

2023-02-01 الساعة 1:19
جلسة مجلس الوزراء وتقلبات الطقس أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 31 يناير.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجيش الأوكراني يعلن حالة التأهب القصوى

Img

الموارد البشرية: راجعوا مكتب العمل لنقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري

أمر ملكي : ترقية 148 عضوًا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة دخول العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج

وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى

منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية

تقلبات جوية حتى الجمعة: تراجع درجات الحرارة وتساقط الثلوج

الحياة الفطرية : توقفوا عن إطعام قرود البابون

حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية

حريق يودي بحياة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في القريات

اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار