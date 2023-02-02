محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد
قال الناقد الرياضي جمال عارف: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب لأنه بطل آخر نسخة في دوري أبطال آسيا ولم يشارك بسبب الترشيح.
جمال عارف: #الأهلي_المصري دائما فريق بطل ويحقق مشاركات مشرفة .. #الهلال ليس مرشحًا للعالمية لأنه بطل آسيا #أكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 1, 2023
وقال عارف في برنامج “أكشن مع وليد”: “أزرق الرياض يشارك في البطولة لأنه كان بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا وليس بالترشيح”.
واضاف عارف: “الأهلي المصري فريق بطل ودائمًا مرشح لتقديم نتائج إيجابية، لكن الحقيقة تكمن في أن بطولات الأندية في إفريقيا أضعف من آسيا، ويمكن الحكم على قوة مستوى الأهلي من خلال مواجهته للوداد البيضاوي المغربي أو الهلال، وهذا ما سوف نشاهده خلال البطولة”.