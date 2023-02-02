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معربًا عن تمنياته بفوز الهلال على الوداد بعد غدًا

جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا

2023-02-02 الساعة 1:30
جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا
المواطن - محمد سمعه

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قال الناقد الرياضي جمال عارف: إن الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب لأنه بطل آخر نسخة في دوري أبطال آسيا ولم يشارك بسبب الترشيح.

الهلال في كأس العالم للأندية 

وقال عارف في برنامج “أكشن مع وليد”: “أزرق الرياض يشارك في البطولة لأنه كان بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا وليس بالترشيح”.

واضاف عارف: “الأهلي المصري فريق بطل ودائمًا مرشح لتقديم نتائج إيجابية، لكن الحقيقة تكمن في أن بطولات الأندية في إفريقيا أضعف من آسيا، ويمكن الحكم على قوة مستوى الأهلي من خلال مواجهته للوداد البيضاوي المغربي أو الهلال، وهذا ما سوف نشاهده خلال البطولة”.

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