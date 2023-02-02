جماهير الأهلي تهاجم شكري الحنفوش بسبب ركلة جزاء

هاجمت جماهير النادي الأهلي، الحكم شكري الحنفوش حكم تقنية الفيديو في مباراة الراقي والأخدود التي أُقيمت مساء اليوم الخميس في الجولة الـ19 من بطولة دوري يلو.

تصرف شكري الحنفوش

وكان حكم المباراة محمد البريدي احتسب ركلة جزاء ضد اللاعب زياد الجهني لاعب الراقي، بعد عودته لتقنية الفيديو بقرار من الحكم شكري الحنفوش.

لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن يد لاعب الأخدود دفعت يد اللاعب زياد الجهني تجاه الكرة لتكون ركلة جزاء مثيرة للجدل، أغضبت جماهير الراقي.

وتعرض الراقي لثاني خسارة له في الموسم الحالي بدوري يلو، كما أنها كانت الخسارة الأولى للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق.

باستوس كان تقدم بالهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ33 من ضربة رأسية، ثم تعادل اللاعب عثمان باتو في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء لفريق الأخدود.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي الأخدود عن أنيابه ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ55 عبر اللاعب حسن المصعبي.

ثم واصل الأخدود تفوقه وسيطرته الهجومية ليُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب كاكا في الدقيقة الـ60.

تراجع الأهلي استمر، مما جعل الأخدود يستغله محرزًا الهدف الرابع عبر اللاعب عثمان باتو في الدقيقة الـ 88 بمهارة فردية مميزة.

وتجمد رصيد الراقي عند 37 نقطة متراجعًا من المركز الأول للرابع في جدول ترتيب دوري يلو، بينما أصبح رصيد الأخدود 37 نقطة في المركز الأول.