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بعد تداول أنباء عن خلافه مع المدرب نونو سانتو

جماهير الاتحاد تدعم عبدالرحمن العبود بعد أزمته الأخيرة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
جماهير الاتحاد تدعم عبدالرحمن العبود بعد أزمته الأخيرة
المواطن - محمد سمعه

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حرصت جماهير نادي الاتحاد على إظهار دعمها الكامل للاعب عبدالرحمن العبود لاعب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تداول أنباء مؤخرًا بدخوله في خلاف مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وكانت تقارير متداولة أفادت أن المدرب البرتغالي دخل في خلاف مع اللاعبين حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود؛ مما أدى لتذمر كل منهما، كما أفادت التقارير أن المدرب البرتغالي يستعد للرحيل بعد تلك الواقعة.

عبدالرحمن العبود اتحادي

ودشن جمهور الاتحاد وسم “جمهور الاتحاد يدعم العبود” عبر موقع “تويتر” وذلك ردًّا على أنباء خلافه مع نونو سانتو، مضيفين أن اللاعب لا يفكر إلا في التألق مع العميد من أجل المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.

وقيل: إن العبود تعمد صنع خلاف مع نونو سانتو بسبب رغبته في الانتقال لناد عاصمي لكن جماهير الاتحاد كذبت تلك التقارير مضيفة أن تداول مثل هذه التقارير يهدف لهدم استقرار فريق الاتحاد.

عبدالرحمن العبود - الاتحاد

إنجاز نونو سانتو مع الاتحاد

وتولى المدرب سانتو تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صيف عام 2022 خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

 

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