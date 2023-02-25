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بعد تداول أنباء عن خلافه مع حمدان الشمراني والعبود

جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو
المواطن - فريق التحرير

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أبدت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عبر موقع “تويتر” استياءها من تداول أنباء تفيد بأن المدرب البرتغالي نونو سانتو بات قريبًا من الرحيل عن قيادة الفريق الكروي الأول بالعميد بعد خلاف مع 2 من لاعبي الفريق الأول.

وكانت تقارير متداولة أفادت أن المدرب البرتغالي دخل في خلاف مع اللاعبين حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود، مما أدى لتذمر كل منهما، كما أفادت التقارير أن المدرب البرتغالي يستعد للرحيل بعد تلك الواقعة.

وسم يطالب بإقالة نونو سانتو 

ومع انتشار وسم ” إقالة نونو سانتو مطلب” ردت فئات كبيرة من جماهير الاتحاد على تلك التقارير مكذبة إياها، ومضيفة بأن تلك الأنباء هدفها ضرب استقرار الفريق كونه يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، ويفصل بينه وبين المتصدر نادي النصر نقطتان فقط.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان تعادل مع نادي الرائد بدون أهداف في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن.

عبدالرحمن العبود - الاتحاد

بطولة واحدة لـ سانتو مع الاتحاد

وتولى المدرب سانتو تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صيف عام 2022 خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

حمدان الشمراني لاعب الاتحاد
حمدان الشمراني
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  • لحوح

    خسارة التشاد واللهي

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