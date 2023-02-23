جماهير الليث تهاجم أحد المحترفين بعد مباراة الشباب والدحيل

هاجمت جماهير نادي الشباب أحد محترفي الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد الخسارة من نادي الدحيل القطري بنتيجة 2/ 1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم وتوديع المسابقة.

سبب الهجوم على كريستيان جوانكا

وحمّلت جماهير الليث، نتيجة مباراة الشباب والدحيل إلى اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الليث حيث انتقدوه بسبب قراراته البطيئة في أرضية الملعب إضافة إلى ما وصفوه بتقاعسه في اللعب بصورة جيدة لمصلحة الفريق.

وطالبت فئات عريضة من جماهير الشباب، إدارة خالد البلطان بضرورة التخلص من كريستيان جوانكا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع لاعب أفضل منه أو فسخ عقده والسماح له بالرحيل في الفترة الحالية.

الشباب والدحيل

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الدحيل هدفين عبر مهاجمه الكيني أولونجا في الدقيقتين الـ77 والـ85، ثم نجح سعيد الربيعي في تقليص الفارق لليث محرزًا الهدف الأول في الدقيقة التسعين.

وسيواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.

وكانت مباراة الشباب والدحيل أُقيمت على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويحتل نادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، متساويًا مع كل من ناديي النصر والاتحاد.