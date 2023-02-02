Icon

وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 3 مدن Icon زيلينسكي يحذر من خطة الانتقام Icon أول تعليق من السياري بعد تعيينه محافظًا لـ البنك المركزي Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى بنده Icon تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود Icon بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة Icon حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية Icon الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قال بأن جماهير النصر ارتدت كل قمصان الأندية المنافسة بسبب الهلال

جماهير النصر ترد على تصريحات محمد البكيري المفاجئة

2023-02-02 الساعة 3:57
جماهير النصر ترد على تصريحات محمد البكيري المفاجئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علقت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على تصريحات الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري الذي قال فيها إن جماهير أصفر الرياض ارتدت كل قمصان الأندية المنافسة بسبب تفوق الهلال.

ما قاله محمد البكيري

وكان البكيري قال في إحدى المساحات عبر “تويتر” : ” الهلال جعل جمهور النصر يرتدي كل قمصان أندية العالم، ونادي الاتحاد الوحيد الذي جعل جماهير النصر، ترتدي شعار الهلال”.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لشكل تذكرة دخول قرية الثمامة قبل 14 عامًا

Img

جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين

كريستيانو رونالدو - الاتحاد والنصر

وأعرب مجموعة كبيرة من جماهير النصر عن استيائهم بسبب تصريحات البكيري، مؤكدين أن ولاءهم التشجيعي هو لنادي النصر فقط، ولا يهتمون بتشجيع أي ناد آخر.

وذكر البعض من جمهور أصفر الرياض، أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي لمزيد من التعصب الرياضي، وهو مرفوض مع العمل على التركيز في التصريحات الإعلامية لنشر الروح الرياضية بين الجماهير.

وكان نادي الاتحاد تفوق على النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث فاز العميد بثلاثية مقابل هدف يوم الخميس الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم