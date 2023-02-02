جماهير النصر ترد على تصريحات محمد البكيري المفاجئة

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علقت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على تصريحات الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري الذي قال فيها إن جماهير أصفر الرياض ارتدت كل قمصان الأندية المنافسة بسبب تفوق الهلال.
وكان البكيري قال في إحدى المساحات عبر “تويتر” : ” الهلال جعل جمهور النصر يرتدي كل قمصان أندية العالم، ونادي الاتحاد الوحيد الذي جعل جماهير النصر، ترتدي شعار الهلال”.
وأعرب مجموعة كبيرة من جماهير النصر عن استيائهم بسبب تصريحات البكيري، مؤكدين أن ولاءهم التشجيعي هو لنادي النصر فقط، ولا يهتمون بتشجيع أي ناد آخر.
وذكر البعض من جمهور أصفر الرياض، أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي لمزيد من التعصب الرياضي، وهو مرفوض مع العمل على التركيز في التصريحات الإعلامية لنشر الروح الرياضية بين الجماهير.
وكان نادي الاتحاد تفوق على النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث فاز العميد بثلاثية مقابل هدف يوم الخميس الماضي.