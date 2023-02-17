جماهير النصر: متصدر لا تكلمني

أعربت جماهير نادي النصر عن سعادتها بعودة فريقها إلى صدارة دوري روشن السعودي، وذلك بعد الفوز الصعب مساء اليوم على نادي التعاون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

فوز ثمين

ودشن جمهور أصفر الرياض وسمًا بعنوان “متصدر لا تكلمني” في موقع “تويتر” بعد الفوز على التعاون حيث تفاعل معه الكثير من محبي العالمي.

وقال الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لأصفر الرياض عبر “تويتر”: “متصدر لا تكلمني، صدارة رسمية، ألف مبروك للنصر وجماهيره، مباراة صعبة تجاوزها الفريق، حكم المباراة وحكام VAR وينكم عن ضربة جزاء واضحة عمومًا، شكرًا للاعبين والجهاز الفني والإداري، 3 نقاط مهمة للعالمي والقادم أجمل يا رب، عاشت أيامك يا نصر”.

أما الإعلامي الرياضي محمد الدويش فقال عبر حسابه في “تويتر”: “لو تلعب الفرق كما تلعب ضد النصر، لتنافست على بطولة الدوري، ليست ضربة جزاء ولكن لو كانت لفريق آخر لتم احتسابها”.

ويتواجد أصفر الرياض في الصدارة برصيد 40 نقطة.

النصر ضد التعاون

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن غريب بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر ضد التعاون، سجل اللاعب ألفارو ميدران هدف التعادل لـ التعاون بالدقيقة الـ47.

ثم حاول أصفر الرياض تسجيل هدف الفوز، حتى نجح المدافع عبدالله مادو في إحراز الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ79.