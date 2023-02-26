جماهير الهلال تحتفل بالتأهل خارج ملعب الثمامة

احتفلت جماهير نادي الهلال بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، خارج ملعب الثمامة في قطر، وذلك بعد الفوز على نادي الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد في دور نصف النهائي اليوم.

فيديو | جماهير #الهلال تحتفل في محيط استاد الثمامة بالتأهل للنهائي الآسيوي بعد الفوز الكاسح على الدحيل القطري #الهلال_الدحيل#دوري_أبطال_آسيا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/G1JXKAWGuO — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 26, 2023

الهلال في النهائي

وتجمعت جماهير أزرق الرياض خارج ملعب الثمامة وقامت بغناء الأهازيج الزرقاء احتفالًا بالوصول للنهائي وتحقيق الأزرق للفوز رقم 100 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الأزرق، في الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا، نادي أوراوا حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل المقبل في الرياض، ثم في السادس من مايو تُقام مباراة العودة في اليابان في تكرار لنسخة 2019، حيث فاز الأزرق ذهابًا وإيابًا على نادي أوراوا ليحصد اللقب الثالث له آنذاك في دوري أبطال آسيا.

ويبحث الأزرق عن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أن حصد اللقب 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021.