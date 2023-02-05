جماهير الهلال تُعيد ذكرى هدف سالم الدوسري أمام فلامنجو

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أعاد جمهور نادي الهلال، ذكرى هدف اللاعب سالم الدوسري الذي أحرزه في شباك فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2019 التي أُقيمت في قطر آنذاك.
وكان حساب نادي الهلال عبر “تويتر” نشر قبل قليل سؤالاً بعنوان ” في أي مباراة وبطولة سجل الهلال هذا الهدف”؟، حيث نشرها حساب النادي مع مقطع صوتي للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.
وردت جماهير الهلال في التغريدات على أن صوت المعلق الشوالي كان تعليقًا على هدف الدوسري في شباك فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية نسخة 2019.
🎬 في أي مباراة وبطولة سجّل #الهلال هذا الهدف؟
شارك بالإجابة الصحيحة في مسابقة #الهلال_في_كأس_العالم برعاية @JahezApp و @ShawarmerSA و @Dkhoonemirates و @Berain_water و @almatarapp 💙 pic.twitter.com/8rQHt1qcwl
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 5, 2023
وكان الهلال صعد إلى دور نصف النهائي بمونديال الأندية نسخة 2022، وذلك بعد الفوز على نادي الوداد البيضاوي المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.
وسيواجه الهلال، فلامنجو مساء بعد غدٍ الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.
ولعب الهلال مرة واحدة أمام فلامنجو وكانت في عام 2019 وفاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف.