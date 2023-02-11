جماهير الهلال والعرب يدعمون الأزرق في مباراته التاريخية ضد الريال

حرص العديد من جمهور نادي الهلال والجماهير العربية على التواجد بكثافة في مدرجات ملعب ” المجمع الرياضي لـ مولاي الأمير عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، وذلك من أجل دعم أزرق الرياض في مباراته التاريخية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة لـ كأس العالم للأندية 2022.

دعم هلالي وعربي من مختلف الجاليات

وتواجدت جماهير الأزرق وجماهير من المغرب الإضافة لجماهير عربية أخرى، لدعم الفريق العاصمي في مواجهته القوية ضد ريال مدريد بطل أوروبا من أجل تحقيق الإنجاز العظيم والفوز بمونديال الأندية لأول مرة في تاريخ ناد سعودي وفي تاريخ الكرة السعودية بشكل عام.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، كارفخال، دافيد ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، روديجر”.

مشوار الهلال وريال مدريد

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي، بينما صعد ريال مدريد للنهائي يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، ساعيًا لتحقيق أول فوز ضد بطل أوروبا منذ انطلاق البطولة في عام 2000.