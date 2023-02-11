Icon

لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى Icon مكافأة مالية مجموعها 100 مليون ريال لـ الهلال بعد التتويج بالفضية Icon فرنسا تحترق مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين  Icon ريال مدريد بطلًا لـ كأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال Icon فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال Icon فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد Icon البرلمان العربي يناقش الأمن الغذائي بحضور رئيس الشورى Icon لحظة انهيار الأنقاض على فريق الإنقاذ في تركيا Icon لوسيانو فييتو يضيف ثاني أهداف الهلال في شباك الريال Icon خبير تحكيمي: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب أمام ريال مدريد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي كأس العالم للأندية

جماهير الهلال والعرب يدعمون الأزرق في مباراته التاريخية ضد الريال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
جماهير الهلال والعرب يدعمون الأزرق في مباراته التاريخية ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص العديد من جمهور نادي الهلال والجماهير العربية على التواجد بكثافة في مدرجات ملعب ” المجمع الرياضي لـ مولاي الأمير عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، وذلك من أجل دعم أزرق الرياض في مباراته التاريخية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة لـ كأس العالم للأندية 2022.

دعم هلالي وعربي من مختلف الجاليات

وتواجدت جماهير الأزرق وجماهير من المغرب الإضافة لجماهير عربية أخرى، لدعم الفريق العاصمي في مواجهته القوية ضد ريال مدريد بطل أوروبا من أجل تحقيق الإنجاز العظيم والفوز بمونديال الأندية لأول مرة في تاريخ ناد سعودي وفي تاريخ الكرة السعودية بشكل عام.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من:  ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.

جماهير الهلال

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، كارفخال، دافيد ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، روديجر”.

مشوار الهلال وريال مدريد 

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي، بينما صعد ريال مدريد للنهائي يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، ساعيًا لتحقيق أول فوز ضد بطل أوروبا منذ انطلاق البطولة في عام 2000.

جماهير الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم