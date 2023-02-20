جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

أشادت جماهير نادي برشلونة الإسباني بأداء اللاعب الإسباني فيران توريس، الذي تألق في الشوط الأول من مباراة النادي الكتالوني ضد قاديش في الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

توريس سبب هدف برشلونة الأول

وكان توريس تسبب في الهدف الأول للنادي الكتالوني بعدما راوغ 3 لاعبين من فريق قاديش ليُهدي الكرة إلى البولندي روبيرت ليفاندوفسكي حيث تصدى لها حارس قاديش ثم جاءت الكرة إلى سيرجي روبيرتو الذي سجل الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

ويلعب فيران توريس مع النادي الكتالوني منذ عام 2022 قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.