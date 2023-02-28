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بعد اتهام اللاعب النمساوي بعدم التصويت لبنزيما في جائزة The Best

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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صبت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني غضبها على مدافع الفريق، النمساوي دافيد ألابا بسبب تصويته للأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة The Best المقدمة من الفيفا، وعدم تصويته لزميله في الفريق، الفرنسي كريم بنزيما.

اختيارات دافيد ألابا 

وكانت تقارير كشفت أن ألابا كونه قائدًا لمنتخب النمسا فقد منح صوته لميسي في المركز الأول ثم بنزيما في المركز الثاني ثم كيليان مبابي في المركز الثالث لنيل جائزة The Best كأفضل لاعب في العالم.

جماهير ريال مدريد طالبت إدارة النادي ببيع ألابا وطرده من النادي بسبب خيانته لـ بنزيما وعدم التصويت له.

دافيد ألابا وكريم بنزيما

مدافع ريال مدريد قام بالرد على حملة الهجوم ضده قائلًا: ” بخصوص جائزة الأفضل، يصوت منتخب النمسا على هذه الجائزة كفريق ولست أنا وحدي من يصوت، كل فرد في الفريق يصوت وهكذا، يعلم الجميع مدى حبي وإعجابي بأداء بنزيما، وأنه بلا شك أفضل مهاجم في العالم ولا يزال هذا هو الحال بدون أي شك”.

رد مثير من كريم بنزيما

وكان كريم بنزيما نشر مقطع فيديو لشخص أسمر البشرة تسبب في إثارة الجدل عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام قائلًا بعد فوز ميسي بجائزة The Best : ” أنتم كاذبون، تصبحون على خير”.

جدير بالذكر أن بنزيما كان دخل في خلاف مع المدرب ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، استُبعد على إثره من مباريات منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

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