جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا 61 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته
قال رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” جميل الذيابي، إن منتدى الإعلام السعودي يعد باحة واسعة يلتقي فيها النخب من كل مكان، فنجد في الوجوه المشاركة اليوم الخبير والصحفي والكاتب والتليفزيوني والإعلامي.
وأكد الذيابي في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أنه مأمول من المنتدى السعودي للإعلام الكثير، فيتم مناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه العمل الإعلامي والأزمات التي يمكن أن تحلها هذه اللقاءات، فضلًا عن مستقبل الإعلام وذلك مع دخول الذكاء الاصطناعي والمنهجية التي تصاحبه.
وعبر عن أمله في أن يسفر المنتدى عن مخرجات تؤدي إلى نتائج مستقبلية إيجابية.
ووصف مبادرة “كن مذيعًا” بالممتازة، حيث تفتح الفرص للشباب الذي لديه تطلعات أن يصبح مذيعًا أو لديه أفق جديد في الحياة العملية.
يأتي المنتدى بمشاركة 1500 من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمتخصصين من دول عربية وعالمية، حيث يناقشون أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.