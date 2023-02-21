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عبر عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية

جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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قال رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” جميل الذيابي، إن منتدى الإعلام السعودي يعد باحة واسعة يلتقي فيها النخب من كل مكان، فنجد في الوجوه المشاركة اليوم الخبير والصحفي والكاتب والتليفزيوني والإعلامي.

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مشكلات الإعلام

وأكد الذيابي في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أنه مأمول من المنتدى السعودي للإعلام الكثير، فيتم مناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه العمل الإعلامي والأزمات التي يمكن أن تحلها هذه اللقاءات، فضلًا عن مستقبل الإعلام وذلك مع دخول الذكاء الاصطناعي والمنهجية التي تصاحبه.

وعبر عن أمله في أن يسفر المنتدى عن مخرجات تؤدي إلى نتائج مستقبلية إيجابية.

مبادرة كن مذيعًا

ووصف مبادرة “كن مذيعًا” بالممتازة، حيث تفتح الفرص للشباب الذي لديه تطلعات أن يصبح مذيعًا أو لديه أفق جديد في الحياة العملية.

يأتي المنتدى بمشاركة 1500 من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمتخصصين من دول عربية وعالمية، حيث يناقشون أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.

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