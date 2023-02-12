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رغم كل التحديات تمكن من تسليمه لها

جندي تركي يتسلق حفارًا للبحث عن هاتف أم مكلومة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
جندي تركي يتسلق حفارًا للبحث عن هاتف أم مكلومة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تسلق جندي تركي على حفارة واستقلها للبحث عن هاتف مفقود لسيدة تبلغ من 75 عامًا تهدم منزلها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

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وبحسب وكالة رويترز، فقد كانت السيدة السبعينية تنتظر اتصالًا هاتفيًا من ابنها كي يطمئنها على حياته بعد أن فقدت الاتصال به عقب مرور أكثر من 6 أيام على الكارثة.

وطلبت السيدة التي عرفت نفسها باسم ماما بوسرا، من عمال الإغاثة العثور على هاتفها، وظلت تنتظر الاتصال بابنها في حديقة قريبة حيث تم نصب الخيام لمن أصبحوا بلا مأوى.

العثور على الهاتف رغم الاحتمالات الضئيلة

وردًا على مناشدتها، تم رفع جندي العمليات الخاصة، مرادان عادل، الذي جاء إلى المدينة الجنوبية من أنقرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ، على حفارة حتى يتمكن من الوصول إلى شرفة الطابق الثاني من بقايا المبنى.

جندي تركي يستقل حفارة للبحث عن هاتف مفقود لأم مكلومة

وكان الطابق السفلي للمبنى منهارًا مع الواجهة الجزئية الأمامية وتحطمت النوافذ لكن ظل الطابق الثاني متهدمًا إلى حد ما، ولحسن حظ السيدة التركية، فبمجرد وصول عادل إلى الشرفة، سلم عامل إنقاذ آخر حقيبة حمراء تحتوي على متعلقاتها بما في ذلك هاتفها.

نهاية سعيدة

بعد ذلك توجه إلى الحديقة حيث تنتظره السيدة بقلق، لكن لسوء الحظ نفدت بطارية الهاتف قبل أن تتمكن من إتمام الاتصال بابنها، ومع ذلك كان قد سمع شخص جوارها اسم ابنها وقال إنه يعرفه وأنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

اتصل الشخص برقم الابن على هاتفه وأجاب بصوت واضح لتنفجر دموع الأم وهي تسمع صوت ابنها لأول مرة منذ وقوع الزلزال.

وقالت السيدة في اللحظة التي سمعت فيها صوت ابنها: كأنك منحتني العالم الآن.

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