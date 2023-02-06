جنوب إفريقيا تسجل حالتي إصابة بالكوليرا

سجلت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، حالتي إصابة مؤكدتين بالكوليرا مصدرهما من خارج البلاد، داعية إلى توخي الحذر.

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وبحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين لأختين سافرتا في يناير الماضي، إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من 1000 شخص، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الأعراض ظهرت على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرج.