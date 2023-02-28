جنود روس يرفضون القتال ويطلبون المساعدة

قالت شبكة CNN الأمريكية، إنه في حين أن وزارة الدفاع الروسية تنشر مقاطع من الحرب في أوكرانيا تظهر قوات موسكو وهي تتحرك وتكتسب أراضي وتهزم قوات كييف إلا أن الواقع يبدو مختلفًا.

وتابعت أن بعض الجنود الروس يقولون إنه تم حشدهم من إيركوتسك في سيبيريا وهم يرفضون القتال.

وقال أحد الجنود في مقطع فيديو: بسبب الوضع الحالي، نجد أنفسنا في وضع يائس لأن القادة لا يهتمون بحياتنا، ويضيف لاحقًا: نحن نطلب المساعدة، ليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه.

خلاف بين فاغنر والدفاع الروسية

وتم نشر الفيديو بينما يقول الأوكرانيون إنهم دمروا القوات الروسية التي كانت تحاول الاعتداء على فولدار في شرق أوكرانيا، كما يأتي بعد خلاف عام بين يفغيني بريغوجين من شركة فاغنر العسكرية الخاصة ووزارة الدفاع الروسية حول إمدادات الذخيرة لمرتزقة فاغنر حول باخموت.

وبينما يقول بريغوجين إن المشكلة قد تم حلها، إلا أنه هاجم وزارة الدفاع مرة أخرى، إذ قال: جاء عدد كبير من الجنود السابقين الذين هم الآن جزء من فاغنر إلى هنا لأنهم كانوا يبحثون عن المزيد من الحرية الإبداعية لأن الجميع يفهم أن الجيش لا يسمح بذلك دائمًا.

وتقول قوات فاغنر إنها اكتسبت أراضي حول باخموت في نهاية هذا الأسبوع، بينما نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات من طائرة درون للدمار التام هناك، وفي المقابل، يزعم الأوكرانيون أن خسائر فاغنر هائلة.

بوتين لا يُظهر علامات على التراجع

وفي حين أنه من الصعب تحقيق تقدم لجيش بريغوجين، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يُظهر أي علامات على التراجع، وبدلاً من ذلك أعلن أن حرب أوكرانيا هي صراع مع الغرب.

وقال بوتين في مقابلة معه: لديهم هدف واحد، تفكيك الاتحاد السوفياتي السابق وجزئه الرئيسي، الاتحاد الروسي، لماذا؟ لدفع البقايا ووضعها تحت سيطرتها المباشرة.