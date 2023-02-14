جهاز متطور مع فريق الإنقاذ السعودي للحماية من الانهيارات المفاجئة

أظهر مقطع فيديو متداول، على نطاق واسع، لضابط ضمن فريق الإنقاذ السعودي بأحد المواقع المتضررة بالزلزال في سوريا، يكشف عن جهاز حديث لحماية رجال الإنقاذ من الانهيارات.

آلية عمل الجهاز

وبحسب الفيديو المتداول، على موقع تيك توك، شرح الضابط آلية عمل الجهاز الذي تم وضعه قرب مبنى معرض للانهيار قائلًا: “هذا الجهاز يستخدم لاستشعار الذبذبات للمباني المجاورة لحماية فرق الإنقاذ الذين يبحثون عن أحياء أسفل الأنقاض”.

وأردف الضابط: “هذه الأجهزة يتم تركيبها من قبل مهندسين أعضاء فريق الإنقاذ السعودي للتأكد أن الوضع آمن بالنسبة لمنطقة العمل التي يعمل فيها الفريق”.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ يستخدم أجهزة حديثة ويعتمد على أساليب متطورة، في عمليات البحث.