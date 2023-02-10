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خلال صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

جهود القوات الخاصة لأمن الحج تتواصل لتأمين المصلين

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
جهود القوات الخاصة لأمن الحج تتواصل لتأمين المصلين
المواطن - فريق التحرير

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يواصل الأمن العام ورجاله بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بذل قصارى الجهد في تنظيم وإدارة المصلين بالحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، من أجل توفير الأمن والأجواء الإيمانية لأداء شعائر الصلاة بكل وراحة واطمئنان.

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جهود القوات الخاصة

ونشر الأمن العام، عدة صور تُظهر جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بالحرمين الشريفين لصلاة الجمعة.

وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.

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