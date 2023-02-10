جهود القوات الخاصة لأمن الحج تتواصل لتأمين المصلين

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يواصل الأمن العام ورجاله بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بذل قصارى الجهد في تنظيم وإدارة المصلين بالحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، من أجل توفير الأمن والأجواء الإيمانية لأداء شعائر الصلاة بكل وراحة واطمئنان.
ونشر الأمن العام، عدة صور تُظهر جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بالحرمين الشريفين لصلاة الجمعة.
وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.