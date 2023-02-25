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من أجل سلامة المواطنين وأمنهم

جهود رجال الأمن متواصلة على مدار الساعة في احتفالات يوم التأسيس

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
جهود رجال الأمن متواصلة على مدار الساعة في احتفالات يوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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واصل رجال الأمن العام جهودهم في بث الأمن وتنظيم حركة السير في عدد من مناطق المملكة، مع الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس التي حلت الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، جانبًا من جهود رجال الأمن خلال احتفالات يوم التأسيس، من أجل سلامة وحماية المواطنين.

فعاليات يوم التأسيس

واحتفلت المملكة، الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

وقدم رجال الأمن بمختلف القطاعات بجميع المناطق على مدار الساعة، جهودًا مكثفة وعملوا لخدمة المواطنين وأمنهم، وسط الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية التي اقيمت تحت شعار “يوم بدينا”، حيث تجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

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