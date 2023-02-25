زعيم كوريا الشمالية يعاقب مشاهدي أفلام هوليوود سقوط طائرة تدريب مصرية ونجاة قائدها علاء مقلد رئيسًا للزمالك خلفًا لـ مرتضى منصور جهود رجال الأمن متواصلة على مدار الساعة في احتفالات يوم التأسيس لحظة وقوع انفجار مروع خلال سباق في الكاميرون تشكيلات جوية رائعة لفريق الصقور السعودية بسماء الكويت السفارة في اليابان: لا إصابات بين المواطنين بعد زلزال هوكايدو الباطن يُحقق أول فوز له بـ دوري روشن على حساب الاتفاق مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة!
واصل رجال الأمن العام جهودهم في بث الأمن وتنظيم حركة السير في عدد من مناطق المملكة، مع الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس التي حلت الأربعاء الماضي.
🎥 | جانب من جهود رجال #الأمن_العام في #يوم_التأسيس في عدد من مناطق المملكة.
#يوم_بدينا pic.twitter.com/r4FBBViShn
— الأمن العام (@security_gov) February 25, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، جانبًا من جهود رجال الأمن خلال احتفالات يوم التأسيس، من أجل سلامة وحماية المواطنين.
واحتفلت المملكة، الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.
وقدم رجال الأمن بمختلف القطاعات بجميع المناطق على مدار الساعة، جهودًا مكثفة وعملوا لخدمة المواطنين وأمنهم، وسط الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية التي اقيمت تحت شعار “يوم بدينا”، حيث تجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.