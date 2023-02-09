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موجودة بإحدى المدن التي تأثرت بالزلزال

جهود مكثفة للسفارة السعودية بتركيا للبحث عن مواطنة مفقودة

2023-02-09 الساعة 4:35
جهود مكثفة للسفارة السعودية بتركيا للبحث عن مواطنة مفقودة
المواطن - فريق التحرير

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كشف القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تركيا محمد الحربي، اليوم الخميس، عن جهود السفارة في متابعة أوضاع مواطني المملكة في تركيا، حيث تعمل السفارة على مدار يومين بكامل طاقتها لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا، ولإجلاء العالقين والبحث عن مواطنة مفقودة.

جهود مكثفة

وقال الحربي في حديثه إلى “العربية.نت”، إن هناك لجنة من السفارة برئاستي وعضوية الزملاء، وتم العمل بشكل مكثف بمجرد حدوث الزلزال، وحتى هذه اللحظة في عمل متواصل على مدى 24 ساعة، لاحتواء وضع المواطنين، بعد أن تم الإعلان عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي لاستقبال أي نداءات استغاثة، أو من يحتاج مساعدة من المواطنين أو من له أقارب، وفعلاً كان هناك العديد من المكالمات لحوالي 45 شخصا، وتم اتخاذ تدابير عمل عاجلة، وعمل نقطة تجمع في أضنه على حدود المنطقة الزلزالية، وتبعد عن أقرب نقطة زلزال بحوالي 20 دقيقة بالسيارة، وهي النقطة الأكثر أمناً في تلك المنطقة وبعيدة عن الاهتزازات.

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وتابع حديثه: “اللجنة عملت على جلبهم إلي نقطة التجمع والبدء بترحيلهم للمملكة، حيث تم ترحيل مجموعتين، والمجموعات الباقية في طريقها للمملكة، مؤكدًا أن جميع المواطنين بدون أي إصابات وبدون وفيات، أو إصابات طفيفة”.

مواطنة مفقودة

وحول وجود مواطنة مفقودة، أكد الحربي أن أسرتها قامت بالاتصال بالسفارة وتم الإفادة أنها مقيمة منذ عام في انطاكيا، وهي إحدى المدن التي تأثرت بشكل كبير بالزلزال، وبمجرد وصول المعلومات تم إجراء اتصالات وتم الوقوف بشكل عاجل على الموقع الذي كانت تسكن به، وتم الشخوص على الموقع، والمطالبة بالبحث تحت الأنقاض، لأن أسرتها تعتقد أنها موجودة داخل المبني.

وقال: “نتمنى عدم وجودها في المبنى، وأن يكون هناك عائق بسيط لعدم قدرتها على التواصل مع ذويها، فقد ذهبتُ بنفسي إلى الموقع في محاولة الاستدلال على أي معلومات، ولكن لا تزال المنطقة تحت البحث والإنقاذ من قبل السلطات التركية”.

لحظة بلحظة

وشدد القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تركيا، على أن السفارة تتابع لحظة بلحظة وضع هذه المواطنة وهي آخر حالة لدينا، ونفى وجود أي بلاغات لمفقودين من المواطنين أو أي مصابين في المستشفيات التركية، ولا زال هاتف الطوارئ يعمل، وكافة منسوبي السفارة في عمل مستمر على مدى 24 ساعة لاستقبال أي اتصالات أو طلب مساعدة.

وختم الحربي حديثه مؤكداً على توجيهات قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما الدائم على سلامة المواطن وعودته سالماً لأرض الوطن، داعيا بالسلامة للجميع.

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