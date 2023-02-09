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تزامنًا مع المؤتمر التقني الدولي

جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23

2023-02-09 الساعة 12:21
جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا “ليب 23” للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.

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ليب 23

وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23″، وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية.

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