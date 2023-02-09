فوائد عديدة للفقع منها تقوية العظام وتنشيط الجسم جوازات مطار الملك خالد الدولي تستقبل المسافرين بختم ليب 23 هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة بدء إيداع الدفعة الـ63 من حساب المواطن الهلال يواجه ريال مدريد للمرة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء سوريون إلى مثواهم الأخير في مشهد تقشعر له الأبدان علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا “ليب 23” للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.
وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23″، وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية.