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الأزرق عبر لنصف نهائي مونديال الأندية

جوستافو كويلار رجل مباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي

2023-02-05 الساعة 12:07
جوستافو كويلار رجل مباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي
المواطن - محمد سمعه

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فاز الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال بجائزة رجل مباراة الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورة كويلار ومعه الجائزة قائلًا عنها: ” الطريق أمامه مغلق”.

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الهلال ضد الوداد البيضاوي

وكانت انتهت مباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي، بفوز الهلال بنتيجة 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق.

وسيواجه الهلال، فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

جوستافو كويلار - الهلال ضد الوداد البيضاوي

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

وتُمثل مواجهة فلامنجو، مواجهة خاصة لكل من جوستافو كويلار والبرازيلي ميشايل ديلجادو، حيث سبق للثنائي اللعب في صفوف فلامنجو، قبل الانتقال إلى الهلال.

يذكر أن محمد كنو سيغيب عن مباراة الهلال ضد فلامنجو، بعد أن تلقى بطاقة حمراء في مباراة الوداد المغربي.

 

 

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