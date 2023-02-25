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جيك بول: متحمس لحضور مايك تايسون نزال الحقيقة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
جيك بول: متحمس لحضور مايك تايسون نزال الحقيقة
المواطن - فريق التحرير - تصوير: هاشم القرني

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أبدى الملاكم الأمريكي جيك بول عن سعادته بحضور الملاكم العالمي مايك تايسون للمؤتمر الصحافي الخاص بـ”نزال الحقيقة”.

جيك بول يبدي سعادته بحضور تايسون

وعن مشاعره لحضور تايسون المؤتمر الصحافي ونزال الحقيقة، قال جيك بول: “هذا رائع وجميل.. أنا متحمس يكون فيه عرض أمام مايك تايسون، وجميل جدًا أن يكون موجوداً لأجل دعمنا هذا حلم آخر أصبح حقيقة وهو صديق لي”.

وبسؤاله عن وعده للمتابعين وجمهوره في “نزال الحقيقة”، رد الملاكم الأمريكي باللغتين العربية والإنجليزي، قائلًا: “إن شاء الله أنتصر”.

جيك بول في نزال الحقيقة بموسم الدرعية (1)
حزام البطولة

نزال الحقيقة

وتستضيف مدينة الدرعية، مساء يوم غد الأحد، نزال الحقيقة الذي سيُقام على حلبة الدرعية بين جيك بول والملاكم البريطاني تومي فيوري، وذلك ضمن منافسات النسخة الثانية من موسم الدرعية.

جيك بول في نزال الحقيقة بموسم الدرعية (1)
إعلان النزال

وسيُقام أيضًا نزال بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر، بين بطل العالم الحالي في وزن المتوسط والوزن الخفيف الكونغولي إيلونجا ماكابو، وحامل اللقب السابق الملاكم السويدي بادو جاك” الملقب باسم “ذا ريبر”.

كما ستُقام العديد من اللقاءات الثانوية، حيث سيواجه الملاكم السعودي زياد مجرشي منافسه الغاني فيليب كوانساه، والنزال الاحترافي الأول للملاكمة السعودية رغد النعيمي، بالغانية بربتشوال أوكيدا، بجانب لقاء آخر بين السعودي سلمان حمدة والهندي فيليب ديفا بريان.

جيك بول في نزال الحقيقة بموسم الدرعية (1)
جيك بول
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