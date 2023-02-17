حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات في عسير

باشر الدفاع المدني في عسير، اليوم الجمعة، حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: باشر مدني عسير حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات، وسيطر عليه في زمن قياسي؛ لمنع الاشتعال، ولا إصابات.

ونشر الدفاع المدني صورًا خلال مباشرة الحادث الذي تم السيطرة عليه.