حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات في عسير

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باشر الدفاع المدني في عسير، اليوم الجمعة، حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات.
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: باشر مدني عسير حادث تسرب وقود إثر انقلاب شاحنة محروقات، وسيطر عليه في زمن قياسي؛ لمنع الاشتعال، ولا إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورًا خلال مباشرة الحادث الذي تم السيطرة عليه.