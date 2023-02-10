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في مباراة النصر بـ دوري روشن

حارس الوحدة يكشف سبب استقبال شباكه 4 أهداف من رونالدو

2023-02-10 الساعة 2:29
حارس الوحدة يكشف سبب استقبال شباكه 4 أهداف من رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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كشف عبدالقدوس عطية، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، سبب استقبال شباكه 4 أهداف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث عبدالقدوس لـ قناة SSC: “النصر عرف كيف يستغل الفرص ونحن لا، سنحت لنا فرصتان في بداية المباراة لم ننجح في تسجيلهما، عكس نادي النصر وهذا هو حال كرة القدم”.

حارس الوحدة يُصافح رونالدو

نتيجة ثقيلة على الوحدة

وأضاف عبدالقدوس: “إذا لم تستغل الفرص يتم تسجيل الأهداف في مرماك، لهذا السبب خسرنا برباعية”.

وبعد رباعية النصر في الوحدة، فإن رونالدو كسر حاجز الـ500 هدف في بطولات الدوري المختلفة، حيث وصل رصيده إلى 503 أهداف، بعد إحرازه أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ 61.

وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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