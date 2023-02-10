حارس الوحدة يكشف سبب استقبال شباكه 4 أهداف من رونالدو

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كشف عبدالقدوس عطية، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، سبب استقبال شباكه 4 أهداف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
🎙️عبدالقدوس عطية حارس #الوحدة :قد يهمّك أيضاً
بدأنا بداية جيدة ولم نستغل الفرص بعكس النصر الذي استغل فرص مباراة اليوم.#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/cCx9KY8M0D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وتحدث عبدالقدوس لـ قناة SSC: “النصر عرف كيف يستغل الفرص ونحن لا، سنحت لنا فرصتان في بداية المباراة لم ننجح في تسجيلهما، عكس نادي النصر وهذا هو حال كرة القدم”.
وأضاف عبدالقدوس: “إذا لم تستغل الفرص يتم تسجيل الأهداف في مرماك، لهذا السبب خسرنا برباعية”.
وبعد رباعية النصر في الوحدة، فإن رونالدو كسر حاجز الـ500 هدف في بطولات الدوري المختلفة، حيث وصل رصيده إلى 503 أهداف، بعد إحرازه أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ 61.
وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.