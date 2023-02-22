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حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن تسيير حافلات لنقل جماهير الأزرق من الدمام والأحساء برًا، لمساندة الفريق في مباراته ضد فولاذ الإيراني.

حافلات جماهيرية لدعم الفريق

وسيكون تجمع جماهير الأحساء في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وجماهير الدمام في استاد الأمير محمد بن فهد، عند الساعة 11 ظهرًا، على أن تنطلق الحافلات عند الساعة 12 ظهرًا، والعودة بعد نهاية المباراة.

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وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع، وتقديم وجبات غذائية ومشروبات، مطالبًا الجماهير بالتقيد بتعليمات مشرفي الموقع والحضور بالتيشيرت الأزرق.

جماهير الهلال في دوري أبطال آسيا
جماهير الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد فولاذ

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فولاذ الإيراني، يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_EN

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في مواصلة مشواره والتأهل إلى النهائي.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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