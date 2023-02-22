أزياء المرأة السعودية تفرُّد عبر التاريخ ومنذ التأسيس حافلات جماهيرية لمساندة الهلال ضد فولاذ الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن الرئيس التنفيذي لـ طيران ناس: يوم التأسيس رافد ملهم لما نشهده من إنجازات تجربة فريدة لركوب المنطاد عبر الميتافيرس في سماء العُلا دياز: جاهزون لمواجهة فولاذ وتحقيق الفوز روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز حصيلة مفزعة لضحايا الزلزال المُدمر في اليوم الـ16 مفتشون أمميون يبحثون عن اليورانيوم في طهران
أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن تسيير حافلات لنقل جماهير الأزرق من الدمام والأحساء برًا، لمساندة الفريق في مباراته ضد فولاذ الإيراني.
وسيكون تجمع جماهير الأحساء في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وجماهير الدمام في استاد الأمير محمد بن فهد، عند الساعة 11 ظهرًا، على أن تنطلق الحافلات عند الساعة 12 ظهرًا، والعودة بعد نهاية المباراة.
وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع، وتقديم وجبات غذائية ومشروبات، مطالبًا الجماهير بالتقيد بتعليمات مشرفي الموقع والحضور بالتيشيرت الأزرق.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فولاذ الإيراني، يوم غد الخميس، على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل في مواصلة مشواره والتأهل إلى النهائي.