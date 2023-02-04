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أقل مدة تعاقد 3 أشهر

حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني

2023-02-04 الساعة 7:13
حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شبكة إيجار أن إلغاء العقد الإلكتروني للإيجار يكون إما بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر أو بأمر قضائي.

أهمية العقد

وأوضحت شبكة إيجار، في بيان لها، أن إبرام العقد الإلكتروني يحفظ حقوق الطرفين، وشددت على التزام المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها.

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ونوهت أن أقل مدة لإبرام العقود 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، فيما يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري وبموافقة الأطراف.

إنهاء العقد

وشددت إيجار، على أنه في حال سداد المستأجر المبلغ المستحق لكامل الفترة المحددة في العقد، واضطراره للخروج وإنهاء العقد ومطالبته بالمبلغ عن الفترة المتبقية، فلا بد من موافقة جميع الأطراف على إنهاء العقد في النظام.

ويكون استرداد القيمة بالاتفاق بين أطراف العقد، وفي حال الخلافات أو النزاعات وكان العقد نشطاً يتم التوجه إلى القضاء والتقديم عن طريق المحكمة العامة.

تجديد العقد

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب الرسمي لشبكة إيجار على تويتر مع سؤال أحد المتابعين قال فيه: متى يتم إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد؟ وماهي طريقة الإشعار؟

وأضاف الحساب: في حال كان العقد يتجدد تلقائيًا ورغب أحد الأطراف بتعطيل التجديد التلقائي يتم الإشعار قبل انتهاء العقد بفترة 60 يومًا.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أنه عند تجديد عقد الإيجار يلزم إرفاقه في المنصة.

تغيير العقد

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي عبر تويتر، أنه عند تجديد عقد الإيجار لا يلزم إرفاقه في المنصة لوجود تحقق إلكتروني شهريًا.

وأضاف حساب خدمة المستفيدين، أنه في حالة تغيير العقد فلا بد من إرفاق العقد الجديد وتحديث البيانات على المنصة.

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