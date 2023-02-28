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اختبار القدرات العامة 4 مرات والتحصيل الدراسي مرتين

حالات الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
حالات الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية حالات الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتابع: على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة “6 مرات فقط”، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.

التسجيل بالضمان

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

ـ الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ إنشاء حساب جديد.

ـ الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

ـ تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ـ التأكيد على البيانات المدخلة.

ـ يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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