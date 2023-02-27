حالات عدم استحقاق الموظف لإجازة وفاة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن حالات عدم استحقاق العامل الحصول على إجازة وفاة.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي ردًا على أسئلة المتابعين، أن العامل لا يستحق إجازة وفاة في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ و الأخت.

وأشارت إلى عدم الاستحقاق يعود إلى أن ذلك ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة.

إجازة مدفوعة الأجر

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات الوفاة والإجازات مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل خلال تواجده على رأس العمل طبقًا للقوانين واللوائح .

وأشارت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الموظف يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة (5) أيام في حالة وفاة الزوجة ، أو أحد الأصول أو الفروع وفقًا للمادة 113 من نظام العمل، والأصول هم الأب والأم والفروع هم الأبناء والأحفاد.