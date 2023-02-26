حالة واحدة ترفع فيها رسوم الأراضي البيضاء لـ 10%

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كشف المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، أن رسوم الأراضي البيضاء لم تعد محصورة على السكنية والتجارية فقط.
فيديو | المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن: رسوم "الأراضي البيضاء" لم تعد محصورة على السكنية والتجارية.. #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/yc1906Z3uK
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 26, 2023
وقال الصحن، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن هناك تغيرات جوهرية فيما يتعلق برسوم الأراضي، وسابقًا كان النظام ينص على أنه لابد أن تكون الأرض سكنية أو سكنية تجارية، حتى يُفرض عليها رسوم.
واستطرد: اليوم فُتح المجال أيضًا لأي نوع من الاستخدامات، يمكن تجارية بحتة، صناعية، ورش، زراعية.
وأكمل: تم إعطاء لجنة رسوم الأراضي صلاحية أن ترفع الرسم من 2.5 لـ 10%، إذا وجدت في منطقة أو أرض معينة ضرر كبير يستحق أن تفرض عليه رسم أعلى لتحفزه على بيعها.