حالتا وفاة و5 إصابات في حريق منزل بـ رفحاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا انخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب مخاطر التضخم توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية حريقاً بأحد المنازل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص وحالتا وفاة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في”تويتر”، أن فرق الإطفاء أخمدت حريقًا في منزل، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، وحالتا وفاة.
وكان الدفاع المدني قد أصدر تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.