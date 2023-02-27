حالتا وفاة و5 إصابات في حريق منزل بـ رفحاء

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية حريقاً بأحد المنازل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص وحالتا وفاة.

تفاصيل الحادث

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في”تويتر”، أن فرق الإطفاء أخمدت حريقًا في منزل، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، وحالتا وفاة.

التقيد بإجراءات السلامة

وكان الدفاع المدني قد أصدر تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.