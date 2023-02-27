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فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماده

حالتا وفاة و5 إصابات في حريق منزل بـ رفحاء

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
حالتا وفاة و5 إصابات في حريق منزل بـ رفحاء
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية حريقاً بأحد المنازل، نتج عنه إصابة 5 أشخاص وحالتا وفاة.

تفاصيل الحادث

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في”تويتر”، أن فرق الإطفاء أخمدت حريقًا في منزل، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، وحالتا وفاة.

التقيد بإجراءات السلامة

وكان الدفاع المدني قد أصدر تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

 

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