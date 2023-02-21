حجب 22 موقعًا إلكترونيًّا تنتحل صفة وزارة التجارة

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، حجب 22 موقعًا إلكترونيًّا خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ بسبب انتحالها صفة الوزارة ومهامها؛ بغرض النصب والاحتيال.

رصد حسابات تروج لها

وقال الحسين، خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية في ثاني أيام منتدى الإعلام السعودي: إنه تم حجب هذه المواقع الإلكترونية، بعد رصد حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لها.

نصب واحتيال

وحذّر متحدث التجارة من الوقوع في فخ محاولات النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أن الرصد الفوري للشائعات ومواجهتها بنفس أسلوبها وأدواتها، يعد السبيل الأمثل لمنع انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.