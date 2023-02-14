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تعقد النسخة الثانية في فبراير المقبل

حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي
المواطن - واس

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تواصل الجهات الحكومية وكبرى شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي مع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 70% من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض من 4 إلى 8 فبراير 2024، ويحظى باهتمام من كبرى الشركات العالمية والإقليمية من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.

معرض الدفاع العالمي

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي, أن 70% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثانية من المعرض قد تم حجزها قبل ما يقارب العام على تاريخ انعقادها في العام المقبل 2024 في العاصمة الرياض، حيث ستحمل النسخة المقبلة من الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن شعار “للغد نستعد”، مضيفًا بأن هذه النسخة ستشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات الحكومية وكبرى شركات صناعة الدفاع والأمن من المملكة والعالم، داعيًا كافة الجهات الراغبة في المشاركة بالنسخة الثانية إلى الاستفادة من أفضلية الحجز المبكر والتي تنتهي بتاريخ 24 فبراير الجاري.

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موقع متميز

وأوضح أن المعرض يقام في موقعٍ متميز تم تصميمه خصيصًا لاستضافة هذا الحدث الفريد من نوعه، حيث ستشهد النسخة المقبلة من المعرض إضافة قاعة عرض ثالثة لتصبح المساحة الإجمالية للمعرض 800 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن العديد من الدول قامت بزيادة مساحة العرض الخاصة بها مقارنة بمساحاتها في النسخة الماضية من المعرض في العام 2022 وهي النمسا وكندا والصين وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، بالإضافة إلى تسجيل مشاركات لعدد من الدول كجمهورية تركيا التي تعتبر رابع أكبر مشاركة دولية في المعرض، مؤكدًا بأن النسخة الثانية من المعرض 2024 من المقرر لها أن تشهد مشاركة من 45 دولة.
ويضم مقر المعرض مدرجًا مخصصًا للاحتياجات اللوجستية وبرجًا للمراقبة، ومسار أرضي للعروض، إلى جانب منصات ثابتة لعرض الطائرات، حيث يعمل المعرض عبر مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدار 5 أيام، بالإضافة إلى العديد من المواضيع والمحاور الجديدة والتي سيتم تناولها على هامش المعرض وكذلك عدد من المميزات والخصائص التي تم تطويرها بشكل كبير حيث سيتم الكشف عنها خلال مشاركة معرض الدفاع العالمي في آيدكس أبوظبي 2023.

الابتكار والتقنيات

وسيركز معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية على الابتكار والتقنيات الناشئة وتكنولوجيا الفضاء، كما سيوفر فرصًا جديدة للمشاركين في القطاع، عبر برامج متخصصة يشارك فيها النخب وكبار المسؤولين ورواد الأعمال وقادة الفكر من المملكة والعالم، لإشراكهم في جلسات وندوات تسهم في تطوير السياسات الدولية وصياغة مستقبل أفضل للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

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