حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية

شهدت مباراة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي حدثًا مميزًا في قوانين كرة القدم، حيث تم تنفيذ الأمر للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي وأوكلاند بـ كأس العالم للأندية

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال قبل انطلاق مونديال الأندية إن الحكم سيتحدث مباشرة ولأول مرة مع الجماهير في الملعب وإلى المشاهدين في المنازل، من خلال ميكروفون لشرح قراراته التي اتخذها بواسطة التقنية لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية أن هذه التقنية الجديدة ظهرت في مباراة الأهلي ضد أوكلاند أمس حيث قام الحكم الصيني مانينج بالتحدث للجماهير عن سبب قيامه بطرد اللاعب النيوزيلاندي آدم ميتشيل لاعب أوكلاند سيتي بعد عرقلته للمصري طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

إنجاز حسين الشحات

ونجح المصري حسين الشحات، نجم الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري، في معادلة رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل الشحات هدفًا مساء أمس في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ليكون ثالث لاعب يسجل في كأس العالم للأندية خلال 3 نسخ من البطولة بعد رونالدو والويلزي جاريث بيل.

كما نجح الشحات في أن يُدون إنجازًا مميزًا له بالتسجيل في مونديال الأندية مع فريقين مختلفين وهما العين الإماراتي والنادي الأهلي.