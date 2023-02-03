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وصلت إلى 50 درجة مئوية

حديقة برازيلية تقدم للحيوانات آيس كريم بنكهة الدم لمواجهة الحر

2023-02-03 الساعة 3:28
حديقة برازيلية تقدم للحيوانات آيس كريم بنكهة الدم لمواجهة الحر
المواطن - فريق التحرير

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أقدمت حديقة الحيوانات في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على خيار غريب من نوعه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض الأيام بالآونة الأخيرة.

التفاصيل

وعمد القائمون على حديقة الحيوانات بالمدينة لتقديم آيس كريم بنكهات الدجاج واللحوم المفرومة ودم الأبقار.

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وقالت مارينا مورايس، عالمة الأحياء في حديقة الحيوانات بريو دي جانيرو، تعليقًا على هذه المبادرة: “هذا جزء من برنامجنا للرفاهية. لدينا الكثير من الأنشطة لتضمين شيء مختلف في روتينهم”.

وأردفت مورايس: “نقدم المثلجات بالفواكه بمذاقها الحلو وألوانها المبهجة. ويمكن للحيوانات التي تتغذى على الأعشاب أن تتذوق اللفت واليقطين والجزر”.

وعادة ما تلجأ الحدائق لمثلجات الأسماك ولحم البقر والفاكهة ضمن قائمة الطعام المقدم للحيوانات حيث يحاول الموظفون الحفاظ على برودة الحيوانات خلال موجة الحر.

يأتي ذلك في إطار برنامج لوقاية حيوانات الحديقة من ضربات الشمس، كما يجري في بعض الأحيان لاستخدام مساقط مياه ما يشبه الشلالات، للإسهام في تلطيف الهواء في المنطقة المحيطة.

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