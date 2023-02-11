حرس الحدود يضبط 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (100) كيلوجرام من مادة القات المخدر.

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وأوضح حرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.