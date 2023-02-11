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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه

حرس الحدود يضبط 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
حرس الحدود يضبط 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (100) كيلوجرام من مادة القات المخدر.

تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

وأوضح حرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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