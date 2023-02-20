حريق ضخم في كاليفورنيا يتسبب في إظلام مدينة كاملة

أدى انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن حريق ضخم في محطة كهرباء فرعية في شمال ولاية كاليفورنيا، إلى إغراق مدينة أوكلاند بالكامل في الظلام، كما تسبب أيضًا في إغلاق مطار المدينة.



وتأثر نحو 9000 شخص من توقف الرحلات الجوية، وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ركابًا تقطعت بهم السبل في المطار ينتظرون عند البوابات التي تم إغلاقها لساعات.

سبب الحريق غير معروف

وفي حين أن الانقطاع الكهربائي جاء بسبب الحريق، إلا أنه من غير الواضح بعد ما الذي أدى إلى اندلاع الحريق في المقام الأول، ولا يزال التحقيق جاريًا في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه، أكد قائد كتيبة في إدارة إطفاء أوكلاند، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الحريق قد تم إخماده.

سلسلة هجمات متعاقبة

ويأتي الحادث في الوقت الذي تم فيه استهداف سلسلة من المحطات الفرعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة من قبل أفراد يتطلعون إلى إحداث فوضى في نظام الطاقة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحادث عبارة عن هجوم مستهدف أم لا، ولكن كانت هناك عدة هجمات على المحطات الفرعية في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء أمريكا.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انقطعت الكهرباء في تسع محطات فرعية على الأقل تمتد عبر ولاية كارولينا الشمالية وواشنطن وأوريجون وتمد آلاف العملاء بالطاقة.