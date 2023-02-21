حريق ضخم يلتهم معمل آلات كهربائية جنوبي بيروت

اندلع حريق مروع في معمل آلات كهربائية في منطقة الناعمة جنوبي بيروت، وأصيب 5 عمال بحالات اختناق.

تفاصيل الحريق

وترددت أنباء عن وفاة أحد العمال، في حين تعمل فرق الإطفاء على إخراج عدد من العمال المحاصرين على سطح المبنى، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

وقال العاملون في عملية الإغاثة: إن المعمل يحتوي على مواد قابلة للاشتعال، لذلك سيعمدون إلى إخلاء المنطقة المحيطة خشية تمدد الحريق.

إنقاذ المحاصرين

من جانبه، أعلن الدفاع المدني، في بيان، أنّ “عناصره تعمل في هذه الأثناء على إنقاذ 20 عاملًا محاصرين على سطح المعمل.

ولاحقًا، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن “رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم إلى منطقة الناعمة عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح المعمل بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب التي نشب عنها سحب الدخان المتصاعد مما جعلهم يهرعون إلى سطح المبنى للاحتماء”.