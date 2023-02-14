حريق في أحد مطاعم غرب الدمام

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تباشر بلدية غرب الدمام، ممثلة بإدارة صحة البيئة، وبالتعاون مع الدفاع المدني، حريقًا نشب في أحد المطاعم.
وبحسب ما ذكرت بلدية غرب الدمام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فإن الحريق أتلف قرابة 50 كيلو من المواد الغذائية؛ لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق.
وأعلنت بلدية غرب الدمام أنه سيتم التأكيد بعدم مزاولة النشاط إلا بعد تأهيل المنشأة بالكامل.