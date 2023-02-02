حريق هائل يلتهم مستشفى بالقاهرة ولقطات توثق الحادث لقطات من تكريم أسرة طلال مداح في ليلة صوت الأرض نجم الأهلي المصري يحقق نفس إنجاز رونالدو بمونديال الأندية الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة على جوجل كروم روبوت جوي طائر بقوة الرياح والضوء خسارة ريال بتيس ضد برشلونة بثنائية محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب 32 آخرون في حريق نشب أمس الأربعاء بمستشفى النور الخيري في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية.
اندلاع حريق هائل في مستشفى النور المحمدي الخيري في حي المطرية بالقاهرة#مصر#الحدث pic.twitter.com/7d5ROgL0jgقد يهمّك أيضاً
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 1, 2023
وجاء اشتعال النيران داخل المستشفى الكائن بأعلى مسجد المحمدي نتيجة ماس كهربائي في سخان بالمستشفى، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الأولى من حريق المستشفى، وأظهر الفيديو خروج ألسنة اللهب من داخل مستشفى النور المحمدي، ومحاولة المواطنين المساعدة في الإطفاء باستخدام طفاية حريق.