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مصرع وإصابة 35 شخصًا بالحريق

حريق هائل يلتهم مستشفى بالقاهرة ولقطات توثق الحادث

2023-02-02 الساعة 2:00
حريق هائل يلتهم مستشفى بالقاهرة ولقطات توثق الحادث
المواطن - فريق التحرير

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب 32 آخرون في حريق نشب أمس الأربعاء بمستشفى النور الخيري في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية.

التفاصيل

وجاء اشتعال النيران داخل المستشفى الكائن بأعلى مسجد المحمدي نتيجة ماس كهربائي في سخان بالمستشفى، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الإصابات تراوحت بين حروق وكسور واختناقات.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظات الأولى من حريق المستشفى، وأظهر الفيديو خروج ألسنة اللهب من داخل مستشفى النور المحمدي، ومحاولة المواطنين المساعدة في الإطفاء باستخدام طفاية حريق.

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