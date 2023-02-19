حريق يلتهم سيارة على الطريق الدائري الغربي بالرياض

شب حريق في سيارة على الطريق الدائري الغربي “السويداء” في الرياض.

اشتعال النيران بالسيارة

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سيارة متوقفة في أحد جوانب الطريق، والنيران مشتعلة بها بصورة كبيرة.

كما أظهر الفيديو وجود محاولات حثيثة لإطفاء الحريق، بواسطة إحدى السيارات المتخصصة المحملة بالمياه.