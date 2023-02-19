حريق يلتهم سيارة على الطريق الدائري الغربي بالرياض

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شب حريق في سيارة على الطريق الدائري الغربي “السويداء” في الرياض.
شاهد| حريق سيارة قبل قليل على الطريق الدائري الغربي بـ #الرياض #السعودية
عبر: @weliealmsood pic.twitter.com/pVJHbbKr8vقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 19, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سيارة متوقفة في أحد جوانب الطريق، والنيران مشتعلة بها بصورة كبيرة.
كما أظهر الفيديو وجود محاولات حثيثة لإطفاء الحريق، بواسطة إحدى السيارات المتخصصة المحملة بالمياه.