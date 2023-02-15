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حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه

حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن إجراءً مهمًا مطلوبًا من المستفيد عند انتهاء عقد الإيجار لاستمرار صرف الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر، حول ما إذا كان يلزم تجديد عقد الايجار عند انتهائه للحصول على الدعم.

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حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه

بدوره رد الحساب قائلًا: إنه في حال شارف المستند المرفق مسبقًا على الانتهاء يتم اختيار نوع المرفق (عقد إيجار موحد) ولا يلزمك إرفاقه وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك، موضحًا أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري.

4 خطوات

وحدد البرنامج الخطوات التي يجب اتباعها عند انتهاء العقد على النحو التالي:

  • يجب عليك التوجه الى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات).
  • اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار”.
  • ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.
  • سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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